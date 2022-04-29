Eminönü'nde bayram hareketliliği

Bayramı öncesi alışveriş için Eminönü'nü tercih edenler artarken, vatandaşlar en çok şeker ve lokuma ilgi gösteriyor.

Koronavirüsün sebep olduğu iki yıllık bir aranın ardından bu Ramazan Bayramı'nı yakınları ve dostlarıyla kutlayacak olan İstanbullular, alışveriş için Eminönü'ne akın etti.

Tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki şeker, lokum ve çikolatacılar, tezgahlarını yenileyerek satışa sunmaya başladı.

Şekerlerden, kahvelere...

Tezgahlarda rengarenk şekerlerin yanı sıra bayram alışverişlerinin vazgeçilmezi lokum ve kuruyemişler de yerini aldı. Bölgede, kahvaltılıklardan bitkisel çaylara, baharattan tatlılara, kahveden çikolatalara kadar bayram için her türlü gıda ihtiyacı bulunabiliyor.

Esnaf memnun

Bayram öncesinde yurt içi ve dışından gelen vatandaşların ziyaret ettiği Mısır Çarşısı ve çevresi önceki yıllara göre durgun olsa da bayram hareketliliği yaşanıyor. Bölge esnafı hareketliliğin yaşanmasından memnun olduğunu belirtirken, müşterilerin eskisi gibi ürün almadığı görüşünde.

Esnaf Kutay Tokay, hareketliliğin son 2 gündür başladığını belirterek "Baharat, salça, kuruyemiş ve lokum gibi ürünlerden biraz biraz alıyor vatandaşlar." dedi. Geçen yıl tam kapanma nedeniyle bayramın buruk geçtiğini ve burada alışveriş olmadığını dile getiren Tokay, baharatlar arasında karabiber ve pulbiber gibi çiğ köfte malzemelerinin tercih edildiğini bildirdi.

Şeker satıcısı Ahmet Uysal da bayram yaklaştıkça şeker satışlarının arttığını belirterek, en çok çikolata ve yumuşak şekerlerin tercih edildiğini söyledi. Kuruyemişçi Bünyamin Ayaz ise vatandaşların özellikle baklava yapmak için ceviz ve fındık içi aldığı bilgisini verdi.

Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı

En fazla talep lokum ve şekere

Müşteriler en çok lokum ve şeker alırken, bu yıl yükselen fiyatlar nedeniyle kuruyemiş satışlarında durgunluk yaşanıyor.

Kuruyemiş fiyatları

Kuruyemişler arasında da en çok baklavalık ceviz içi, karışık kuruyemiş ve fındık içi satılıyor. Lokumun kilogramı 30 liradan başlarken, ortalama fiyatı 50 lira olan şekerler tezgahlarda müşterileri bekliyor. Karışık kuruyemişlerin fiyatı ise 180 TL'ye kadar çıkıyor.

"Çocukların siparişi için geldik"

Azat Öztürk isimli vatandaş ise bayram alışverişi için geldiği bölgede bir süredir tezgahları incelediğini ve zaman zaman çok çeşit olması nedeniyle karar vermekte zorlandığını söyledi. Öztürk, "Çocuklar evden çıkarken özellikle şeker sipariş etti. Onlar için şeker ve çikolata alacağım. Ayrıca kuruyemiş, lokum, ve kestane de almayı düşünüyorum." diye konuştu.

"Sünnetlik kıyafet bakıyoruz"

Bayrampaşa'da gelen Sadık Sevimli de şeker ve lokum dışında kahvaltılık alacaklarını belirterek, ailecek geldiklerini eşinin ve çocukların da kıyafet alışverişi yaptığını söyledi. Fatih Diker ise Eminönü'nü ve Mısır Çarşısı'nı çok sevdiklerini, ailecek sık sık gelmeye çalıştıklarını belirterek, "Bayram alışverişi için geldik ancak çocuğa sünnetlik kıyafet de aldık. Fiyatlar biraz artmış ama olsun yine de çok güzel." ifadelerini kullandı.