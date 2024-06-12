Eminönü’nde bayram öncesi beklenen yoğunluk oluşmadı İstanbul’da bayram alışverişinin merkezi olarak bilinen Eminönü’nde bu yıl beklenen yoğunluk oluşmadı. Beklediği kalabalığı bulamayan esnaf, aşırı sıcaklar nedeniyle müşteri gelmediğini söylerken vatandaşlar ise pahalılıktan şikayet etti.

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DHA

Her yıl bayramlardan önce vatandaşların bayram alışverişi için tercih ettiği ve yoğun kalabalıkların oluştuğu Eminönü’nde bu yıl beklenen yoğunluk oluşmadı.

Gün içerisinde gelen müşterilerin çoğunluğunun turist olduğu görülen Mısır Çarşısı ve çevresindeki dükkanlarda, bayram öncesi hareketlilik görülmedi.

Hissedilen sıcaklığın 35-36 derecelere ulaştığı İstanbul’da esnaf, sıcakların etkisiyle müşteri gelmediğini söylerken az sayıda bulunan vatandaşlar, pahalılıktan dolayı alışveriş yapamadıklarını ifade etti.

"Şu anda bayram heyecanı, yoğunluğu yok"

Eminönü’nde kalabalığın sıcaklardan dolayı oluşmadığını söyleyen tatlıcı Yasin Kandemir, "Bayrama 3 gün kaldı şu an hiç kimse yok, herkes evinde. Eski bayramları göremiyoruz biz artık. Eskiden buralar bu saatlerde ana baba günü oluyordu, şu anda boş." diye konuştu.

Eminönü’nde kuruyemişçi dükkanı olan Muhittin Tan ise şunları söyledi:

Bayram heyecanı, yoğunluğu yok. Sakin geçiyor, artık sıcaklardan mı havadan mı bilmiyorum insanlar yok, çıkmıyorlar dışarıya. Bu bayram kimse yok. Biz de düşünüyoruz, acaba müşteri neden yok diye. Millet sıcaktan mı gelmiyor yoksa imkanları mı elvermiyor bilmiyoruz, sadece bekliyoruz. Bundan sonra yoğunluk olmaz, 10 gün önceden yoğunluk oluyordu. Bir heyecan geliyordu, kalabalık oluyordu, bu bayram yok.

"Eskiden gelip dünyanın malını alıyorduk"

Bayramda evine gelecek misafirleri için alışverişe çıktığını söyleyen Tülin Şehit, "Alışverişe geldim. Alışveriş yaptım ama her şey çok pahalı. Bayram olunca mecburen alınıyor. Hava çok sıcak, kalabalık, ondan olmayabilir. Bir de pahalılıktan dolayı da olabilir." dedi.

Yakup Pekmez, "Her şeyi almak istiyorum ama çok pahalı, alamıyoruz. Şeker alacağız, kuruyemiş çok pahalı, biz emekliyiz onu alamayız. Eskiden buradan gelip dünyanın malını alıyorduk. İnsanların eskisi gibi gücü yetmiyor." ifadelerini kullandı.

"İnsan trafiği olurdu geçemezdik ama bugün bomboş"

Nurcan Derice, "Günlük ihtiyaçlarımızı almaya geldim. Bayram tatlımı kendim yapıyorum, fiyatlar uçmuş. Eskiden burada yürüyemezdiniz. 3-4 senedir kalabalık olmuyor, rahat rahat gezebiliyorsunuz." diye konuştu.

Bayram için şeker ve lokum almaya geldiğini söyleyen Orhan Çuhadar ise, "Kahvaltılık, şeker ve lokum aldık ama biraz zorlandık. Ben bu sene hayret ettim, burada insan trafiği olurdu geçemezdik ama bugün bomboş. İnsanların alım gücü düştü herhalde." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)