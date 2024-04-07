Eminönü'nde bayram yoğunluğu: Kahveler, şekerler, tatlılar alındı Ramazan Bayramı öncesinde İstanbul'un turistik mekanlarının yer aldığı Eminönü'ne giden vatandaşlar, bayram alışverişi yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Kimi vatandaşlar sokaklarda, kimileri uzun yollarda...

Nedeni ise bayram tatili.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından hummalı hazırlıklar başladı.

Eminönü'ne akın ettiler

Tatilde plan yapmayan vatandaşlar, evlerinde misafirlerini bekleyecek. Bu nedenle alışverişler de şimdiden başladı.

İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinin yer aldığı Eminönü'nde yoğunluk yaşanıyor.

Tatlılar, kuruyemişler alındı

Bayrama sayılı günler kala bazı vatandaşlar Mısır Çarşısı'nın yolunu tuttu ve erken saatlerde tezgahların açılmasıyla ziyaretler başladı.

Burada bayram alışverişi yapanlar kuruyemiş, tatlı, şeker ve kahvaltılıklara yöneldi.

"Lokumu 120 liraya satıyoruz"

Lokum satan bir iş yerinde çalışan Murat Özen, bu yıl bayram yoğunluğunun az olduğunu söyledi.

Tatilcilerin şehir dışına çıkması nedeniyle istenilen yoğunluğun olmadığını dile getiren Özen, "Şu anda lokumu 120 liraya satıyoruz. Zaten fabrikadan 100 liraya alıyoruz. Gelenler en çok meyveli lokumları tercih ediyorlar." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)