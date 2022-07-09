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    Eminönü'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor

    Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler Eminönü'nün yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nın ilk günü çarşı ve sahilde yoğunluk yaşandı.
    • 09.07.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 15:30
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    Eminönü'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor

    Kurban Bayramı'nın ilk gününde de Eminönü'nde yoğunluk yaşandı.

    Bayramı İstanbul'da geçiren ve güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler Eminönü'ne geldi.

    Ulaşım araçlarının da ücretsiz olması nedeniyle tramvayların da kalabalık olduğu görüldü. Eminönü'ne gelenlerin birçoğu alışveriş yaparken, birçoğu da balık ekmek yiyip, boğaz turu yaptı.

    "Bayram havasını yaşıyoruz"

    Eminönü'ne gezmeye gelen Seyit Bozkurt, "Almanya'dan geliyorum. Arkadaşla İstanbul'u ziyaret etmek istedik. Bayram havasını yaşıyoruz, çok güzel. Mutlu ve memnunuz. Ayasofya, Sultanahmet'i gezdik. Çoğu yerler tadilatta olduğu için biraz üzgünüz. Çoğu şeyleri göremedik. Döneceğiz diye üzülüyoruz. Baklava, lokum, kahve, klasik hediyelik eşyalar aldık." diye konuştu.

    Eminönü'nde bayram yoğunluğu

    "Bayram güzel geçiyor"

    Cahit Ok ise, "Bayram güzel geçiyor. Geldim, gezdim hava çok güzel. Bayram ziyaretini yapmadım daha. İkinci günden sonra ziyaretlere gideceğim. Şimdi çarşıya ineceğim. Alışveriş yapacağım." dedi.

    "Çarşıdaki samimiyet, insanlar çok güzel"

    DHA'nın haberine göre Kıbrıs'tan gelen Betül Civan da, "İstanbul'un her yeri çok güzel ama burası ayrı bir güzel. Çarşıdaki samimiyet, insanlar çok güzel. Çok manevi şeyler var ve bunları korumalıyız. Hava çok güzel, bayram da çok güzel geçiyor. Bugün Galata Kulesi'ni ziyaret etmeyi düşünüyorum. Alışverişe gideceğiz. Galata, Sirkeci ve Beyoğlu'nu gezmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Eminönü nde bayram yoğunluğu yaşanıyor #1

    Eminönü nde bayram yoğunluğu yaşanıyor #2

    Eminönü nde bayram yoğunluğu yaşanıyor #3


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