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    Eminönü'nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor

    Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi meydanda vatandaşlar, yol kenarlarına park edilen motosikletlerden şikayet ederken, İBB yetkililerinden ise park yeri konusunda açıklama yapılmıyor.
    • 28.07.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:35
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    Eminönü'nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor

    Yol kenarlarına park edilen motosikletler tepki toplamaya devam ediyor.

    Her gün binlerce turist ve yerli halk tarafından ziyaret edilen Eminönü Meydanı'nda bulunan tarihi Rüstem Paşa Camii çevresi adeta motosiklet parkı haline geldi.

    Çevredeki dükkanlara ait olduğu iddia edilen motosikletler, yayaların kullandığı kaldırımlara park ediliyor.

    Yasağa rağmen kaldırıma park ediliyor

    Vatandaşlar tarafından çirkin bir görüntü oluşturduğu iddia edilirken öte yandan yolların daralmasına da neden olması tepkiye neden oluyor.

    Motosikletlerini park yasağı uyarısına rağmen kaldırıma park eden esnaf ise belediyenin çözüm bulması gerektiğini belirtiyor.

    Eminönü'nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor VİDEO

    Eminönü nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor #1

     

    "Park yeri yok"

    Esnaf Erdinç İnanç, "Motosikletlerin tarihi binaların arasında olması görüntü kirliliği yaratıyor. Bir motosiklet kullanıcısı olarak ben de buraya park ediyorum çünkü bir park yeri yok. Keşke güvenliği olan bir park yeri olsa, çalınma riskleri de ortadan kalkar. Hem görüntü kirliliği sona erer hem de belediyeye gelir olur. Eskiden Mısır Çarşısı'na daha yakın park ediyorduk. Restore edildiği için buraya park ediyoruz. Zabıta burayı yasaklayınca yolun karşısına koyacağız." dedi.

    Eminönü nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor #2

    "Burayı esnaf park yeri olarak belirledi"

    Motosiklet sürücüsü Polat Ay, "Eminönü toptancı yeri olduğu için herkes motosiklet kullanıyor. Burayı esnaf park yeri olarak belirledi çünkü başka park edecek yer yok." ifadelerini kullandı.

    "Çok güzel bir görüntü değil"

    Eminönü'ne gezmeye gelen Regaip Gündüz ise "Etik olarak baktığımızda çok güzel bir görüntü değil ama yapacak bir şey yok gibi gözüküyor." diye konuştu.

    Eminönü nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor #3

    İBB tarafından açıklama yapılmadı

    DHA'nın aktarımına göre; öte yandan İBB yetkilileri, motosikletler için park yeri belirlenmesi konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

    Eminönü nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor #4

    Eminönü nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor #5

    Eminönü nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor #6

    Eminönü nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor #7

    Eminönü nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor #8

    Eminönü nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor #9

    Eminönü nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor #10



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