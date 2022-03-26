Ramazan ayına yaklaştıkça Tarihi Mısır Çarşısı'na gelen vatandaşların alışveriş telaşı yoğunluğa neden oldu.

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar, İstanbul Eminönü'ne akın etti.

Alışveriş yapmaya gelenler Tarihi Mısır Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Özcan Güler isimli vatandaş, "Alışverişi yapmaya geldik. Fiyatlar biraz yüksek gibi görünüyor. Hurma fiyatları 85-95 arası. Biraz pazarlık yapacağız tabii" ifadelerini kullandı.

Eminönü'nde Ramazan yoğunluğu

"FİYATLAR YÜKSEK"

Bir başka vatandaş ise "Biz geçen hafta geldik Bu kadar yoğun değildi. Bir dolaşacağız bakalım. Kesemize uygun bir şey görürsek alırız. Peynir ürünleri alacağız" şeklinde konuştu.

Fiyatların yüksekliğinden yakınan bir başka vatandaş, "Ramazan'da ne gerekiyorsa onları alacağız. En başta zeytin peynir vs. Fiyatlar çok pahalı geldi ama az bir şey de olsa alacağım" dedi.

Mısır Çarşısı esnafı ise fiyatların normal olduğunu, ilgiden memnun olduklarını söyledi.