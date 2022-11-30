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    Eminönü'nde yolcu almayan taksiciler

    İstanbul'un en işlek yerlerinden Eminönü'nde taksiciler, değişim saatini bahane göstererek birçok yolcuyu almadı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 16:23
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    Eminönü'nde yolcu almayan taksiciler

    Eminönü'nde taksilerle ilgili yine benzer görüntüler ortaya çıktı.

    Taksiciler, birçok kişiyi 'değişim saati' olduğunu söyleyerek almadı. Soğuk havada birçok kişi uzun süre taksi beklemek zorunda kaldı.

    Uzun süren pazarlıklar

    Taksiye binmek isteyenler, uzun süre nereye gidecekleri ve ücret konusunda sürücülerle pazarlık yaptı. Bazıları taksiye binebilirken bazıları ise başka taksi beklemek zorunda kaldı.

    "Uygun bir profilde değiliz"

    Taksiye alınmayan bir kişi, "Biri bekliyoruz diğeri müsait değiliz diyor. Sultanahmet Meydanı'ndan Eminönü'ne kadar taksi bulamadık. Almıyorlar. Uygun bir profilde değiliz. Nereye gittiğimi sormadı bile." diye konuştu.

    Eminönü'nde yolcu almayan taksiciler ViDEO

    Eminönü nde yolcu almayan taksiciler #1

    "Müşteri kendini belli ediyor"

    DHA'ya konuşan taksici ise "Nereye gittiğini bile sormadım. Değişim saatimdeyim. Kendi istikametime doğru gideceğim. Kendi yolumda gideceğim birisi olursa yolcu olarak alacağım. Bana 'Müsait misiniz' diye sordu ben de 'değilim' dedim. Nereye gittiğini tahmin ettim. Müşteri kendini belli ediyor." dedi.

    Eminönü nde yolcu almayan taksiciler #2

    Eminönü nde yolcu almayan taksiciler #3

    Eminönü nde yolcu almayan taksiciler #4

    Eminönü nde yolcu almayan taksiciler #5

    Eminönü nde yolcu almayan taksiciler #6

    Eminönü nde yolcu almayan taksiciler #7

    Eminönü nde yolcu almayan taksiciler #8


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