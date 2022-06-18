Emirgan Korusu'ndaki ağaç katliamına para cezası verildi

İstanbul'da Emirgan Korusu'nda İBB çalışanları tarafından kesilen 130 ağacın 54'ünün izinsiz kesilmesi sonucu, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İBB'ye idari para cezası kesti.

İBB çalışanları Emirgan Korusu'nda 130 ağacı keserek katletmişti.

Emirgan'da ağaç katliamı yapılmadığını savunan İBB ise açıklama yayınlayarak ormanı korumak için ölü ve kuru ağaçları kestiklerini belirtmişti.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü olayın ardından bir açıklama yayınladı.

"İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir"

Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

''Emirgan Korusu'nda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yapılan denetimlerde, daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir. Emirgan Korusu'nda izinsiz kesilen ağaçlar için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir.'' ifadeleri yer aldı.

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