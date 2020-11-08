Emlak dolandırıcılarının yeni hedefi depremzedeler oldu

İzmir’de meydana gelen büyük depremin ardından evleri hasar alan vatandaşlar taşınma telaşına düşerken, depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları hedef aldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar alan vatandaşların taşınma telaşı devam ediyor.

Her daireye 1,5 saat süre verilen taşınma telaşında vatandaşlar en önemli eşyalarını evden boşaltarak yeni ev arayışına girdi.

Yeni eve taşınmak için ilanlara bakan vatandaşlar emlak fiyatlarının yükselmesinden ve dolandırıcılardan şikayet etti.



DEPREMZEDELER DOLANDIRICILARIN HEDEFİNDE

İnternet üzerinden ya da sosyal medya üzerinden sahte emlakların bulunduğunu söyleyen depremzede Timurhan Akgün, dolandırıcıların tuzağına düştüğünü belirterek, “Adalet Sitesi’nde kiracı olarak oturuyordum. Evim de ağır hasarlı durumda. Eşyalarımı boşaltmam için 1.5 saat müddet verdiler. Depremden sonraki 10 günlük süreç içerisinde de ev araştırıyordum. İnternet üzerinden hizmet veren ilan sitelerinden birinde bir ev gördüm. Eşyalıydı. Eşyalarımı da alıp alamayacağım belli değildi. O yüzden ben de kendisini ev sahibi olarak tanıtan şahsı aradım. Kendisinin İstanbul’da olduğunu, kendisinin polis, eşinin hemşire olduğunu, görev dolayısıyla İstanbul’da olduğunu ve evin kendisine ait olduğunu söyledi. Depozitoyu yolladığım takdirde ilanı yayından kaldıracağını ve 2 gün sonra İzmir’e gelerek anahtar teslimini ve kontratı o zaman yapacağını söyledi. 2 gün sonra aradığımda telefonlar kapalı, hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Aynı şekilde param da yanmış durumda. Savcılığa gitmem söyleniyor” dedi.



"HEM DEPREMZEDEYİM HEM DOLANDIRILDIM"

Acil eve ihtiyacı olduğu için dolandırıcıların tuzağına düştüğünü söyleyen Akgün, “Hem depremzedeyim. Bir taraftan buradaki işleri halletmek zorundayım. Bir taraftan da maddi bir zorluk içerisindeyim. Aynı zamanda depozitom da yanmış oldu. 2 bin lira gönderdim. ‘Şimdilik depozito yolla yeterli’ dedi. ‘Kontratı yaptığımızda geri kalanı ödersin’ dedi. Ben de maddi durumum yetmediği için 2 bin TL yolladım. ‘Tamam ben Cuma günü geliyorum’ dedi. Sabah 09.00’da İzmir’de olacağını söyledi. 15.00’e kadar aradım cevap yok. Aynı sitede şu an kopya ilanlar da var. Hala daha arıyoruz. Bu sefer de ‘Ben askerim, Şırnak’ta görev yapıyorum, Ankara’dayım görevdeyim, 2 gün sonra geleceğim’ diyor. Bu şekilde dolandırıcılık aslında devam ediyor. Biz depremzede olduğumuz için acil eve ihtiyacımız var. Bu yüzden hemen atladık. Maalesef bu duruma maruz kaldık” dedi.

FIRSATÇILAR EV KİRALARINI YÜKSELTTİ

Deprem nedeniyle ev kiralarının yükseldiğini söyleyen depremzede Derya Gülgönül ise, “Bundan sonraki süreçte sıkıntılarımız var. Şu an için bir akrabamızın evinde kalıyoruz. Eşyalarımızı alınca da depo gibi bir yere koyacağız. Şu anda da ev bulma şansımız yok. Çünkü bazı insanlar bunu fırsata çevirdiği için ev kiraları da yükseldi. Açıkçası maddi olarak da buna uygun değiliz. Bu süreçte bekleyeceğiz her şey normale dönene kadar. 2 tane kızım var. Bir düzen oluşturmam gerekiyor. Nakliye firmasına hane başı 2 bin TL vereceğiz” diye konuştu.

Öte yandan depremzedelerin evlerindeki taşınma telaşı havadan görüntülendi. Bayraklı ilçesinde bulunan Cumhuriyet Sitesi sakinlerinin ev taşıma telaşı devam ediyor.



























