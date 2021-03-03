Emlak vergisi ne zaman, nasıl ödenir? Emlak vergisinden kimler muaf? 2021 emlak vergisi ödeme tarihleri

Emlak vergisi ne zaman, nasıl ödenir? Emlak vergisinden kimler muaf? 2021 emlak vergisi ödeme tarihleri

Emlak vergisi ödeme tarihleri, emlak vergisi ödemekle yükümlü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Emlak vergisi ne zaman, nasıl ödenir? Emlak vergisinden kimler muaf?

Emlak vergisi, bina, arsa gibi taşınmaz mal varlıklarından alınıyor. Taşınmaz mala sahip olan binlerce vatandaş, emlak vergisi ödemekle yükümlü tutuluyor.

Bu nedenle yükümlü tutulan vatandaşlar, 2021 yılı emlak vergisi ödemelerinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini araştırıyor.

Peki, emlak vergisi ne zaman, nasıl ödenir? Emlak vergisinden kimler muaf? İşte, 2021 emlak vergisi ödeme tarihleri..

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN, NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi, her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilmektedir İki taksitle ya da tek seferde ödenebilmektedir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılacaktır.

Emlak vergisi için ödeme yapılırken belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulmaktadır. Beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve ödemesi yapılacak taşınmaz mal bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekmektedir.

Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere, havale ile belediyelerin banka hesaplarına ya da internet üzerinden yapılabilmektedir.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Taşınmaz malın tapusuna sahip olan kişiler, emlak vergisinden mükelleftir ve buna bağlı olarak dolaysız vergi türleri arasında yer almaktadır.

Birden fazla konuta sahip olmamak, aylık geliri dışında başka bir gelire sahip olmamak gibi belli şartlara bağlı olarak emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelliler emlak vergisinden muaf tutulmaktadır.