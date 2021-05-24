Emlak vergisi ödeme günü ne zaman? Emlak vergisi son ödeme tarihi 2021

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin mart ayında başlayan ilk taksit ödeme dönemi bitmek üzere.. Peki emlak vergisi son ödeme günü ne zaman? İşte ödeme tarihleri..

Gayrimenkul sahibi vatandaşların yakından takip ettiği emlak vergisi ödemelerine dair araştırmalar sürüyor.

Yılda iki kez yapılan emlak vergisi ödemelerinin hangi aylar içinde yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İlk taksiti Mayıs ayı içerisinde yapılan emlak vergisi ödemelerinin nasıl yapılacağı da araştırılanlar arasında... Peki, 2021 Emlak vergisi ne zaman ödenir, emlak vergisinin son günü zaman?

İşte, 2021 Emlak vergisi ile ilgili merak edilenler..

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, 1319 sayılı kanun gereğince taşınmazlardan yıllık olan dolaysız bir vergidir. Bu vergi, 1986 yılından beri belediyeler tarafından tahsil edilmektedir.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDER?

Belediye sınırları içinde konut ve iş yeri olanlar emlak vergisi ödüyorlar. Yani bir taşınmazın tapusunda ismi geçen herkes emlak vergisi mükellefi haline geliyor.

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi ödemezler.

Ayrıca brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.

Öte yandan, köylerde de tarım işletme binaları, içmeler, hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları ile soğuk hava depoları ve kaplıcalar da muaf kabul ediliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Vergi borcunuzu internetten ödemek istiyorsanız, e-Devlet ve İnternet Vergi Dairesi'nde yer alan 'Borç Sorgulama ve Ödeme' bölümünden vergi borcunuzu ödeyebilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan ve gerekli alanları doldurduktan sonra vergi borcunuzu anlaşmalı bankaların banka kartları, kredi kartı, banka hesabından havale yöntemleri ile ödeyebilirsiniz.

Online emlak vergisi ödemelerinde ise 3 farklı seçenek bulunuyor:

1- Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin banka hesabına havale ya da EFT yapabilirsiniz.

2- Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden de emlak vergisi ödeme işlemleri yapabilirsiniz.

3- E-Devlet platformu üzerinden çeşitli vergi borçlarınızı da ödeyebilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ 2021

Emlak vergisi her yıl tek veya iki taksit halinde ödenir. İlk taksit yılbaşından başlayarak mayıs ayının sonuna kadar ödenebilir. İkinci taksit ise kasım ayının sonuna kadar ödenebilir. İki eşit ödeme yapmayı beklemeden tek taksitle de yıllık verginizi ödeyebilirsiniz.

Emlak vergisi ödemeleri için son gün 31 Mayıs 2021.