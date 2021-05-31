Emlak vergisinde son gün: Emlak vergisi online nasıl ödenir?

2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemeleri, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona eriyor. Bu kapsamda vatandaşlar, emlak vergisi online nasıl ödenir? sorusuna yanıt arıyor.

Emlak vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerin, 2021 yılı ilk taksit ödemeleri için verilen süre, 31 Mayıs 2021 Pazartesi yani bugün bitiyor.

Vatandaşların faiz yüküyle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri gerekiyor.

Bu kapsamda emlak vergisi bulunan vatandaşlar, vergi dairelerinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle, emlak vergisi internet üzerinden nasıl ödenir sorusuna yanıt arıyor.

Peki emlak vergisi online nasıl ödenir? İşte 2021 e-Devlet ile emlak vergisi ödeme ekranı...

EMLAK VERGİSİ ONLİNE NASIL ÖDENİR?

Bina, arazi ve arsa sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisi ödemelerinde son gün gelip çattı. 2021 yılına ilişkin emlak ile çevre temizlik vergilerinin birinci taksit ödeme süreleri bugün sona erecek.

Emlak vergileri, ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak vergileri, belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Ayrıca e-Devlet ve bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

Emlak vergisini online olarak şu şekillerde ödeyebilirsiniz.

1. Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin banka hesabına havale ya da EFT yapılabiliyor.

2. Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden emlak vergisi ödeme işlemleri yapabileceğiniz alanlar arasında yer alıyor.

3. e-Devlet platformu üzerinde yer alan ''İnternet Vergi Dairesi'' sekmesinden emlak verginizi görüntüleyebilirsiniz.





BU YIL EV ALANLAR EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEK Mİ?

Bu yıl ev alanların yükümlülüğü, 2022 yılında başlayacak.

Hiç geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla sınırlı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutulacak.