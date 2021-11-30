Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama ekranı

Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama ekranı

Emlak vergisinin ödemesi her sene belirli tarihlerde yapılırken, ilk taksit mayıs ayında ödendi. Vatandaşlar diğer ödeme için, "Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

İki taksit şeklinde yapılan emlak vergisi ödemeleri için belirlenen bazı zaman dilimleri var.

Bina, arazi ve arsa sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinin son gününü kaçırmamak oldukça önemli.

Bu kapsamda emlak vergisi borcu olan ve ödeme zamanını kaçırmak istemeyenler, belirlenen tarihleri araştırıyor.

Emlak vergisi ödemek isteyen vatandaşlar, belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla ödeme yapabilir.

Peki, Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman? İşte yanıtı...

EMLAK VERGİSİNİN SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için süreç 1 Kasım’da başladı ve 30 Kasım’da yani bugün sona erecek.

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar, bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden yapabilir.

E-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak emlak vergisi ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.