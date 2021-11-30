Euro
14.9151
3.08%
Dolar
13.1279
2.43%
Altın
754.1
2.6%
Borsa
1.811
0.14%
Bitcoin
737.700
0.68%
BTXN Coin
51.10
-5.19%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama ekranı

    Emlak vergisinin ödemesi her sene belirli tarihlerde yapılırken, ilk taksit mayıs ayında ödendi. Vatandaşlar diğer ödeme için, "Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 13:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama ekranı

    İki taksit şeklinde yapılan emlak vergisi ödemeleri için belirlenen bazı zaman dilimleri var.

    Bina, arazi ve arsa sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinin son gününü kaçırmamak oldukça önemli.

    Bu kapsamda emlak vergisi borcu olan ve ödeme zamanını kaçırmak istemeyenler, belirlenen tarihleri araştırıyor.

    Emlak vergisi ödemek isteyen vatandaşlar, belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla ödeme yapabilir.

    Peki, Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman? İşte yanıtı...

    EMLAK VERGİSİNİN SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

    Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için süreç 1 Kasım’da başladı ve 30 Kasım’da yani bugün sona erecek.

    Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar, bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet  aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden yapabilir.

    E-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak emlak vergisi ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

    Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama ekranı #1

    EMLAK VERGİSİ SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir