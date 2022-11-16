Emlakçılardan konutlarını kiraya veren yabancılara tepki

Emlakçılar Alanya'da konutlarını günlük ve aylık kiraya veren yabancı uyruklulara tepki gösterirken, bu durumun hem ilçeye hem de vergi güvenliğine zarar verdiğini belirtti.

Konut yatırımı konusunda Avrupalı ve Ruslar için Türkiye'nin turizm merkezleri, en gözde lokasyonlar haline geldi.

Antalya’nın önemli turizm ilçelerinden Alanya’da, yabancı ülke vatandaşlarına konut satışı gün geçtikçe artıyor.

Konutları günlük kiraya vermeye başladılar

100’ü aşkın ülkeden insanın yaşadığı ilçede yabancı ülke vatandaşlarının, son yıllarda aldıkları konutları ise günlük ve aylık olarak kiraya vermeleri belirlendi.

Yerleşik yaşayan yabancıların ülkelerine döndüklerinde konutlarını kiraya verdikleri belirtilirken, yurt dışında yaşayan konut sahiplerinin Alanya'ya gelmedikleri dönemlerde evlerini kiraladıkları öğrenildi.

Bu durum ise Türkiye'deki emlakçıların tepkisini çekiyor.

Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş, kira gelirlerinin yüksek olması nedeniyle Rusya ve Ukrayna Uyruklu konut sahiplerinin bu girişimde bulunduğunu belirtti.





"Bunun denetlenmesi gerekiyor"



Emlakçılar ile anlaşılması halinde sözleşme yapıldığını vurgulayan ALEMDER Başkanı Erbaş, kiraya verilen dairenin faturalandırıldığını ve emlakçının vergi ödediğini söyledi.

Bu durumun sıkıntılı olduğunu belirten Erbaş, “Gelen insanları bilmiyoruz. Özellikle bazı günlük kiralama yapan siteler var. Başka ülkeden geliyor. Günlük apart gibi otel gibi tutuyorlar. Kimin olduğunu bilmeden, denetim yok. Kalan insanlar apartmana uygun insanlar mı değil mi? Bunun denetlenmesi gerekiyor.” dedi.





“Alanya’ya zararı var”

Bu durumun zararlarını anlatan Erbaş, günlük kiralık daire işletmenin prosedürlere bağlı olduğunu söyledi.

Denetimlerin arttırılması vurgusunda bulunan ALEMDER Başkanı Erbaş, “Pansiyoncular Odasına, Kimlik Bildirim Sistemine kayıt olmanız lazım. Giren her kişiyi bildirmeniz gerekiyor. Ama bu yabancılar bunlara uymuyorlar. Biz bunlarla ilgili eğitimler vererek bilgilendirmeye çalışıyoruz. Para için her yolu deniyorlar.

Bunun Alanya’ya hem vergi olarak hem de demagojik yapı olarak zararı var. Bu insanların aldıkları dairelerin denetlenmesi gerekiyor. Apart otel, otellere zararları var.

Bina yöneticilerinin denetlenmesi lazım. Binaya kimin girip çıktığı bilinmesi lazım. Muhtarların bu işi daha çok özümsemesi lazım. Devletin tüm kurumlarının bu işin üzerine düşmesi lazım.” ifadelerini kullandı.