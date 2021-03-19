Emmanuel Eboue kimdir? Emmanuel Eboue öldü mü? Emmanuel Eboue hayatı ve biyografisi..

Emmanuel Eboue kimdir? Emmanuel Eboue öldü mü? Emmanuel Eboue hayatı ve biyografisi..

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Emmanuel Eboue, bir kez daha intihar iddialarıyla gündeme geldi. Bu iddiaların ardından "Emmanuel Eboue öldü mü?" sorusunun yanıtı merak edildi.

Twitter'da çok sayıda kullanıcı ve taraftar sayfası, Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin öldüğü haberini paylaştı.

Emmanuel Eboue'nin ölüm haberi, Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer alınca futbolseverler, Emmanuel Eboue öldü mü? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Ancak sosyal medyada yayılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü. Bu haberin kaynağı henüz belirlenemezken gerçekliği olmadığı ifade edildi.

Peki, Emmanuel Eboue kimdir? Emmanuel Eboue'nin hayatı ve biyografisi..

EMMANUEL EBOUE KİMDİR?

4 Haziran 1983 tarihinde Batı Afrika ülkesi Abidjan'da dünyaya gelen Emmanuel Eboue, altyapı eğitimini Abidjan Futbol Okulu'nda almıştır.

Fransa Milli Takımı'nın 1978 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan eski futbolcu Jean-Marc Guillou tarafından 1993 yılında kurulan Académie de Sol Beni, zaman içinde Emmanuel Eboue gibi büyük yeteneklerin Avrupa'ya pazarlanmasını sağlayan seçkin bir akademi haline dönüşmüştür.

Fildişi Sahili'nden ASEC Mimosas'ın pilot takımı olan Academie de Sol Beni, üst yapıya ilk olarak Kolo Toure ve Yaya Toure ikilisini kazandırarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Emmanuel Eboue ise henüz 17 yaşındayken ASEC Mimosas forması giymeye başlamıştır. Günde dört saat idman yapan genç oyuncular, burada genel kültür ve dil eğitimi de almışlardır.

Teknik direktörlük kariyerinde bir sezon Fildişi Sahili'ni çalıştıran Jean-Marc Guillou, 2001-02 sezonunda Belçika'nın Beveren takımının başına geçmiş ve Abidjan'daki akademinin gelişim süreci de Guillou'nun izlediği bu yolu takip etmiştir.

O yıllarda ASEC ve Beveren arasında bir pilot takım anlaşması imzalanmış ve proje dahilinde Yaya Toure, Arthur Boka, Gervinho, Romaric gibi isimlerin yanı sıra Emmanuel Eboue de Beveren'e transfer olmuştur. Ekim 2002'de Beveren ile ilk maçına çıkan Eboue, merdivenleri tırmanmaya başlamıştır.

Fransız menajer Arsene Wenger'in teknik adamlık kariyerine başlangıç noktasındaki isimlerden biri olan Jean-Marc Guillou, projenin üçüncü ayağına 2002 yılında Arsenal'i de dahil etmiştir.

Kolo Toure, o sene ASEC Mimosas'tan Arsenal'e geçmiş ancak ASEC Mimosas, Beveren, Arsenal üçlüsünü tamamlayan ilk oyuncu Emmanuel Eboue olmuştur. Beveren'de üç sezona 70 maç sığdırarak Arsenal'in yetenek avcılarının dikkatini üzerine çeken Fildişili, 2005 yılının Ocak ayında Kuzey Londra'nın yolunu tutmuştur.

2006 FIFA Dünya Kupası'nda tarihinin ilk Dünya Kupası maçına Arjantin önünde çıkan Fildişi Sahili'nin 11 oyuncusundan altısı, ASEC Mimosas eğitimi almış isimlerdendir. O gün savunmanın sağına yerleşen Ebouée, Arsenal'deki ilk sezonunda daha çok rezerv takımda görev almıştır. Premier League'de sadece bir maça sonradan dahil olmuş ama FA Cup şampiyonu olan takımda önemli görevler almıştır.

Fildişili, 2005-06 sezonunda ise takımın bir parçası olmuştur. Ekim ayında Sunderland'e karşı Arsenal kariyerindeki ilk golü atan Eboue, sezonun son maçında Şampiyonlar Ligi Finali'ne ilk 11'de başlamıştır.

Ocak 2005'te katıldığı Arsenal adına 214 defa forma giyen Eboue, 1886 yılında kurulan Arsenal'de 200 maç barajını aşan 99 futbolcudan biri olmuştur. Tecrübeli oyuncu, bu kategoride 85. basamakta yer almaktadır.

ABD'li aktör Eddie Murphy'nin hayranı olan Eboue, 2004 senesinde Sudan karşılaşmasıyla başlayan milli takım kariyerinde 61 maça çıkmış ve ülke futbolunu dünyaya tanıtan jenerasyonun önemli isimlerinden biri olmuştur.

Arsenal'in kült kahramanlarından biri olarak kabul edilen ve sağ bekte, sol bekte, sağ açıkta ve orta sahada görev alabilen enerjik, istekli, yetenekli bir oyuncu olan 1.78 metre boyundaki Eboue, 2011-2012 sezonu başında Galatasaray'a transfer olmuştur.

Galatasaray'da 3 sezon geçiren Eboue, ilk sezonunda 32, ikinci sezonunda 39 maça çıkmıştır. Üçüncü sezonunda 30 maça çıkan Eboue, Haziran 2015 tarihinde sözleşmesinin bitmesiyle Galatasaray'dan ayrılmış ve 2006 yılında Kuzey Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermiştir.

Arsenal’da da forma giyen ve Kuzey Londra’da yaşamını sürdüren Eboue’ye Galatasaray da yardımda bulunmuş, 34 yaşındaki eski futbolcuya altyapıda görev verildiği ifade edilmiştir.