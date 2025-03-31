Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider arasında gerçekleşen görüşmenin detayları, İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Başkanlığın yaptığı açıklamaya göre, Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ramazan Bayramı dolayısıyla aradı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayan Macron, Cumhurbaşkanımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu.