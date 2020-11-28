Emmanuel Macron: Polis şiddeti hepimiz için utanç verici

Polis tarafından şiddet gören siyahi müzik yapımcısı ile ilgili açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Şiddet kabul edilemez ve hepimiz için utanç verici” dedi.

Fransa’da polis, siyahi bir müzik yapımcısını dövdü.

O görüntüler ülkede büyük bir tepki topladı. Savcılar ırkçı hakaretlere de maruz kaldığını belirten Michel Zecler'in şiddet kullanılarak tutuklanması ile ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda 4 polis memurunun sorgulama için gözaltında tutulduğu açıklandı. Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili iç soruşturma açtı.

“ŞİDDETE VE GADDARLIĞA İZİN VERMEMELİ”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Hepimizin gördüğü ve Michel Zecler'in maruz kaldığı şiddet kabul edilemez ve hepimiz için utanç verici. Fransa, hiçbir şekilde ve kimden gelirse gelsin şiddete ve gaddarlığa izin vermemeli. Fransa nefret ve ırkçılığın yeşermesine asla geçit vermemeli." ifadelerini kullandı.

Fransa'da siyahi müzik yapımcısına yönelik ırkçı polis şiddeti İZLE

Görevi kanunları uygulamak olan kişilerin de bu kanunlara uyması gerektiğini belirten Macron, hükümetten polise olan güveni yeniden yükseltmek için plan hazırlamalarını istediğini vurguladı.