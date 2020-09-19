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    Emniye Genel Müdürlüğü, yanlış park nedeniyle çekilen araçlarla ilgili uyarıda bulundu

    Emniye Genel Müdürlüğü, yanlış park nedeniyle çekilen araçlarla ilgili uyarıda bulundu

    Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenliği tehlikeye atacak tüm park çeşitleri için uyarıda bulundu. Paylaşılan grafikte araçların çekilmesine neden olan hatalı park biçimleri tek tek açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 20:05
    • Güncelleme : 19.09.2020 - 20:05
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    Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik güvenliğini ihlal edecek araç parketmeleriyle ilgili sürücüleri uyardı.

    EGM, HATALI PARK DURUMU HALİNDE ARAÇLARIN ÇEKİLMESİNE NEDEN OLACAK DURUMLARI AÇIKLADI

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Park etmeniz halinde aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta" başlığıyla araç sürücülerinin uygulamaması gereken park kuralları açıklandı.

    Yapılmaması gereken 9 hatalı park türünün tek tek açıklandığı görselde, sürücülerin gerekli kurallara uymadığı takdirde işlem yapılmasının kaçınılmaz olacağı vurgulandı.

    Emniye Genel Müdürlüğü, yanlış park nedeniyle çekilen araçlarla ilgili uyarıda bulundu #1

    HATALI PARKLAR, GRAFİKLE TEK TEK ANLATILDI

    "Trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek tüm park çeşitleri için park cezası uygulanır. Park cezası ya da aracınızın çekilmesine neden olan hatalı park durumlarına dikkat" notuyla yapılan paylaşımda, trafik akışını engellemeyen 1. sıra parklarda sadece idare para cezasının uygulanacağı, araçların çekilmeyeceği belirtildi.

    Paylaşılan grafikte, söz konusu noktalara park eden araçların ise çekileceği ve sürücülere 132 lira ila 264 lira arası değişen idari para cezasının uygulanacağı duyuruldu.

    Emniye Genel Müdürlüğü, yanlış park nedeniyle çekilen araçlarla ilgili uyarıda bulundu #2

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