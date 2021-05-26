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Emniyet, 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı

Emniyet, 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı

Teslimatla ilgili EGM'den yapılan açıklamada, "3'üz ve artık daha da güçlüyüz" denildi.