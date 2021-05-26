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    Emniyet, 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı

    Teslimatla ilgili EGM'den yapılan açıklamada, "3'üz ve artık daha da güçlüyüz" denildi.
    • AA
    • 26.05.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 17:12
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    Emniyet, 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı

    Türkiye'de geliştirilen ATAK helikopterlerinden biri daha Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) teslim edildi.

    EGM'nin sosyal medya hesaplarından, T129 ATAK helikopteri FAZ-2 versiyonunun üçüncüsünün teslim edilmesiyle ilgili paylaşım yapıldı.

    "DAHA GÜÇLÜYÜZ"

    "3'üz ve artık daha da güçlüyüz. Dosta güven, düşmana P-ATAK." ifadelerine yer verildi.

    Paylaşımda yer alan videoda, 3 ATAK helikopterine ilişkin görüntüler bulunuyor.

    Emniyet, 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı ViDEO

    Emniyet, 3 üncü ATAK helikopterini teslim aldı #1

    Emniyet, 3 üncü ATAK helikopterini teslim aldı #2

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