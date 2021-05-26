- Haberler
- Gündem Haberleri
- Emniyet, 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı
Emniyet, 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı
Teslimatla ilgili EGM'den yapılan açıklamada, "3'üz ve artık daha da güçlüyüz" denildi.
- AA
- 26.05.2021 - 17:03
- Güncelleme : 26.05.2021 - 17:12
Türkiye'de geliştirilen ATAK helikopterlerinden biri daha Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) teslim edildi.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından, T129 ATAK helikopteri FAZ-2 versiyonunun üçüncüsünün teslim edilmesiyle ilgili paylaşım yapıldı.
"DAHA GÜÇLÜYÜZ"
"3'üz ve artık daha da güçlüyüz. Dosta güven, düşmana P-ATAK." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda yer alan videoda, 3 ATAK helikopterine ilişkin görüntüler bulunuyor.
Emniyet, 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı ViDEO