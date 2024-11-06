Emniyet: 8 ilde çıkan olaylarda 140 kişi yakalandı

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Terör yandaşlarına fırsat verilmiyor...

Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

140 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan açıklamada, aralarında kayyum atanan belediyelerin de olduğu 8 ilde güvenlik güçlerine taş atıp fiziki saldırıda bulunan 140 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı duyuruldu.

"KIYMETLİ VATANDAŞLARIMIZ PROVOKASYONA GELMEYELİM"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır.

Açıklamanın devamında, "Kıymetli vatandaşlarımız, provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." ifadeleri kullanıldı.