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    Emniyet bu yıl 29 çete çökertti

    KOM Daire Başkanlığınca yürütülen organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında 760 şüpheliye işlem yapıldı, zanlılardan 214'ü tutuklandı.
    • 15.04.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 11:27
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    Emniyet bu yıl 29 çete çökertti

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, 2022 yılının ilk çeyreğinin verilerini açıkladı.

    Yapılan açıklamada, 2022 yılında da organize suç örgütleriyle mücadele çalışmalarını kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi.

    29 örgüte operasyon düzenlendi

    Açıklamada, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il KOM birimlerince 1 Ocak-14 Nisan tarihleri arasında iki ulusal, 27 yerel organize suç örgütüne yönelik planlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

    214 kişi tutuklandı

    Operasyonlar kapsamında 760 şüpheliye işlem yapıldığı, bunlardan 214'ünün tutuklandığı kaydedildi.

    Açıklamada, operasyonlar sonucunda 112 tabanca, 4 uzun namlulu silah, 33 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 4 bin 280 farklı çap ve markalarda fişek ile 563 çek-senet ele geçirildiği bildirildi.

    Emniyet bu yıl 29 çete çökertti #1


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