Artan dolandırıcılık olaylarının azaltılması ve suçun önlenmesi için harekete geçen Emniyet, Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kurduğunu açıkladı.

Her yaştan ve meslekten kişileri dolandırmak üzere farklı gerekçeler ve yöntemler kullanarak yapılan dolandırıcılık sayılarının artmasıyla, güvenlik güçleri de harekete geçti.

Dolandırıcılık suçunun azaltılması ve suçla etkin mücadele için yeni bir çalışmaya imza atıldı.

Hırsızlığın önlenmesi için büyük bir rol üstlenen Asayiş Dair Başkanlığı'nda; koronavirüs salgını, teknolojik durumlar gibi alanlardan faydalanarak dolandırıcılık yapanların özel yöntemlerle belirlenmesi için yeni bir birim açıldı.

DOLANDIRICILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Açılan yeni birim, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kuruldu.

PERSONELLER TİTİZLİKLE SEÇİLDİ

Daha önce Asayiş Şube Müdürlüğü çatısı altında, özellikle dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede başarılı çalışmalara imza atan Murat Sarıyıldız, Dolandırıcılık Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Müdürlükte görev alacak diğer personel de titizlikle seçildi.

Emniyet, Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kurdu VİDEO



DEĞİŞİKLİK İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE DE YANSIYACAK

Murat Sarıyıldız, yeni kurulan Şube Müdürlüğünün kuruluş amacı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Son zamanlarda dolandırıcılık konusunda teknolojik gelişmelerle birlikte yapısal bir değişiklik oldu. Bu yapısal değişiklikle, dolandırıcılıkla daha etkin mücadele amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kuruldu. Faaliyetlerimize bundan sonra böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Sarıyıldız, değişikliğin il emniyet müdürlüklerine de yansıyacağını belirtti.

YALNIZCA DOLANDIRICILIK SUÇLARI AYDINLATILACAK

Sarıyıldız, Asayiş Şube müdürlükleri bünyesinde yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirlikleri bulunduğunu, yankesicilik kısmının hırsızlık büro amirliklerine devredileceğini ve yeni kurulacak Dolandırıcılık Büro amirliklerinin sadece dolandırıcılık suçlarını aydınlatacağını söyledi.

KAPSAMLI OPERASYONLARA KATKI SAĞLANACAK

Sarıyıldız, il emniyet müdürlüklerinin operasyonlarına desteğin yanı sıra merkezde yapacakları analizlerle kapsamlı operasyonlara katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ YAPILDI

Asayiş Daire Başkanlığı'nın geçmişte de vatandaşın dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirilmesi için bir dizi çalışma yaptığını anlatan Sarıyıldız, bu amaçla vatandaşlara SMS'ler gönderildiğini, vatandaşlarla toplantıların yapıldığını, afişler ile emniyetin sosyal medya hesapları üzerinden ve cami hutbelerinden konuya ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydetti.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE KARŞI UZMANINDAN ALTIN ÖĞÜTLER

Bilgilendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirten Sarıyıldız, vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyararak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız özellikle kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp 'adınız terör örgütüne karıştı, altınınızı, paranızı bize verin, inceleyeceğiz' şeklindeki telefon aramalarına kesinlikle itibar etmesin. Parasını, ziynet eşyasını kesinlikle vermesin.

Cep telefonlarına gelen 'Hediye kazandınız' veya bir hukuk bürosundan 'Adınıza icra takibi başlatıldı para gönderin' şeklindeki mesajlara itibar etmesinler. Bu tür mesajlara vatandaşlarımız, hakkında bir icra takibi olmasa bile korkusundan inanıyor. Bu yönde bizim bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor.

Güvenli internet sitelerinden alışveriş yapsınlar, kapora adı altında bir para gönderimi yapmasınlar."

"DEVLET KESİNLİKLE PARA İSTEMEZ"

"Devlet kesinlikle para istemez." diyen Sarıyıldız, soruşturmayı yürüten polisin, vatandaşı en yakın karakola davet ederek ifadesini aldığını söyledi.

Sarıyıldız, vatandaşlardan bu tarz durumlarla karşılaşmaları halinde en kısa sürede 112'yi arayarak bilgi vermelerini istedi.