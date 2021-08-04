Emniyet Genel Müdürlüğü, sanal ortamda bilgi kirliliğine karşı uyardı

Sanal ortamdaki bilgi kirliliğine yönelik açıklamasında EGM, yanlış bilginin doğruya göre daha hızlı yayıldığını ve paylaşmadan önce kaynakların mutlaka araştırılmasını ifade etti.

Sanal ortamda dolaşan gündeme ilişkin dezenformasyonlar, kısa süre içinde büyük bir hızla kullanıcılar arasında yayılıyor.

Bu şekilde ortaya çıkan bilgi kirliliği, karmaşa ortamı oluşturmak isteyenlere katkı sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sanal ortamdaki bilgi kirliliği hakkında açıklama yaptı.

EGM açıklamasında, bilgi kirliliğinin ne olduğu ve zararlarının önüne nasıl geçileceği konularına değindi.

“ASILSIZ BİLGİLERİN LİSTELENMESİ, YAYILMASI”

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bilgi kirliliğinin, "Doğru bilgilerin yanında veya dışında, yalan, yanlış ya da asılsız bilgilerin listelenmesi, yayılması." olduğu belirtildi.

“YANLIŞ BİLGİ DOĞRUSUNA GÖRE ÇOK DAHA HIZLI YAYILIR”

Bilgi kirliliğinin nasıl oluştuğuna ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

“Sanal ortam, kullanıcılara kontrolsüz ve sınırsız paylaşım imkanı sağlar. Kontrolsüz ve teyitsiz olarak dolaşıma dahil edilen bilgiler arama motorları, sosyal medya gibi mecralarda yayılır.

Acil durum ya da yoğun gündem gibi dönemlerde iletişim mecraları bu yayılmayı hızlandırır. Sonuç olarak bir karmaşa ve 'bilgi kirliliği' ortaya çıkar. Unutmayın, yanlış bilgi doğrusuna göre çok daha hızlı yayılır."

“BİLGİYİ PAYLAŞMADAN ÖNCE FARKLI KAYNAKLARDAN TEYİT EDİN”

Bilgi kirliliğinin zararlarının önlenmesi için yapılması gerekenler ise yapılan paylaşımda şu şekilde anlatıldı:

“Sanal ortamdaki içeriklere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşın. Doğruluğundan emin olmadığınız bilgileri paylaşmayın.

Doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynakları araştırın.

Sosyal medyada hızla yayılan bilgilere şüpheyle yaklaşın, bilgiyi paylaşmadan önce farklı kaynaklardan teyit edin.”