Emniyet Genel Müdürlüğü'nde personel atama ve yer değiştirmeler yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 21.526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleşti.

Emniyet Genel Müdürlüğü personel atama işlemlerinin gerçekleştiğini duyurdu.

Yapılan duyuruda "2021 yılı genel atama çalışmaları" çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

EMNİYETTEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

37 BİN 199 PERSONELİN İPKA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Bu doğrultuda;

1’inci bölgeden 2’inci bölgeye (10.329) personelin,2’inci bölgeden 1’inci bölgeye (10.845) personelin,2’inci bölgeden 2’inci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.Ayrıca 1’inci bölgedeki (30.915), 2’inci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir."