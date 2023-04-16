Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey yeni atamalar Emniyet Genel Müdürlüğü'nde boşalan müdür yardımcılıklarına vekaleten Cüneyt Ünal ve Hasan Yiğit atandı.

AA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde geçtiğimiz günlerde boşalan müdür yardımcılıkları için atamalar geçekleştirildi.

Müdür yardımcılıkları Erhan Gülveren'in emekliye ayrılması, İbrahim Kulalar'ın ise yurt dışında içişleri müşaviri olarak görevlendirilmesi üzerine boşalmıştı.

Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ile Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, boşalan genel müdür yardımcılıklarına vekaleten getirildi.

Öcalan'ı sorgulayan ekipte yer almıştı

Yigit, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinden sonra İmralı'da yapılan sorgulama ekibinde yer almıştı, ayrıca terörle mücadele kapsamında 6 kitabı bulunuyor.

Ünal ise Katar'da bu yıl yapılan Dünya Kupası'nda görev aldı.