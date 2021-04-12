Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 12 Nisan etiketli paylaşımlara yönelik açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada 12 Nisan etiketi ile paylaşım yapanlara ilişkin açıklama yaptı.

Twitter üzerinden #12Nisan, #tecavüz gibi etiketlerle kadınların tecavüze uğramasını, katledilmesini teşvik eden paylaşımlar yapıldı.

12 Nisan’ı ‘tecavüz günü’ olarak ilan eden kullanıcıların tespiti için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

BASIN AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. 12 Nisan 2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır."

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER

Sosyal medya kullanıcıları, 12 Nisan etiketi ile yapılan tecavüz ile alay edilen paylaşımlara büyük tepki gösterdi.

Paylaşımların, yaşları 18 yaşından küçük 3 kişi tarafından yapıldığı tespit edildi.