Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'a ilişkin açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yaş haddinden emekli olan Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlemin söz konusu olmadığını belirterek, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

AA

Eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun hakkındaki soruşturmalar gerekçe gösterilerek rütbeleri sökülerek silahları ellerinden alınmıştı..

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait binalara girişleri de yasaklanan eski emniyet müdürleri, kararı idare mahkemesine taşıdı.

İddiaya göre, mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan İçişleri Bakanlığı, iki ismin rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait binalara giriş haklarını geri verdi.

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi..

EGM'den açıklama

Açıklamada, Hanefi Avcı hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 6. İdare Mahkemesince 10 Nisan 2023'te "yürütmeyi durdurma", Sabri Uzun hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 10. İdare Mahkemesince 10 Mayıs 2023'te "dava konusu işlemin iptali" kararının verildiği belirtildi.

"Mesleğe döndürülmeleri söz konusu değildir"

EGM'nin açıklamasında, "Yaş haddinden emekli olan Avcı ve Uzun'un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlem söz konusu değildir." ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Hanefi Avcı hakkında, AİHM kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söylediği için soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın ardından Avcı’nın, 20 Haziran 2022 yılında rütbe ve silahı geri alındı.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek veren bir paylaşımda bulunarak “Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Uzun’un paylaşımının ardından başlatılan soruşturma sonucunda 11 Haziran 2022’de rütbeleri sökülüp silahı alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)