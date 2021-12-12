Euro
15.7072
-0.1%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
706.229
0.96%
BTXN Coin
40.49
-1.77%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Emniyet Genel Müdürlüğü, HDP'ye suç duyurusunda bulundu

    Emniyet Genel Müdürlüğü, HDP'nin gerçekleştirdiği kongrede terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 23:53
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 23:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emniyet Genel Müdürlüğü, HDP'ye suç duyurusunda bulundu

    HDP, Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'ni düzenledi.

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

    Burada PKK marşlarıyla ve teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlarla terör yanlısı hareketlerde bulunulması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

    CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

    Kongre hakkında kamuoyuna bilgilendirmelerde bulunularak, "Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, HDP ye suç duyurusunda bulundu #1

    HDP İstanbul Kongresi'nde terör örgütü PKK marşı okundu VİDEO

    Emniyet Genel Müdürlüğü, HDP ye suç duyurusunda bulundu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir