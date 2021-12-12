Emniyet Genel Müdürlüğü, HDP'ye suç duyurusunda bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü, HDP'nin gerçekleştirdiği kongrede terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

HDP, Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'ni düzenledi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Burada PKK marşlarıyla ve teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlarla terör yanlısı hareketlerde bulunulması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kongre hakkında kamuoyuna bilgilendirmelerde bulunularak, "Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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