Dolar
8.091
0.094%
Euro
9.5607
0.0889%
Altın
1901.92
-0.012%
Borsa
1144.45
-3.8786%
G. Altın
494.808
0.074%
Bitcoin
106157.64
0.1537%
EXEN Coin
10.85
-0.64%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C
    Emniyet Genel Müdürlüğünden İskenderun'daki patlamayla ilgili paylaşım

    Emniyet Genel Müdürlüğünden İskenderun'daki patlamayla ilgili paylaşım

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin paylaşımda bulundu.
    • AA
    • 26.10.2020 - 23:57
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 23:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerinden kaçan 2 PKK'lı terörist, köşeye sıkışınca çatışma çıktı.

    Kaçamayacaklarını anlayan teröristlerden biri üzerindeki bombayı ateşledi. Patlama sonucunda 1 terörist öldü.

    2 TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı oldukları öğrenilen, İskenderun'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Hatay'daki patlamanın en net görüntüsü İZLE

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin, vatanı parçalamak, milleti bölmek isteyen hainlere izin verilmediğini bildirdi.

    "MİLLETİMİZE BÖLMEK İSTEYEN HAİNLERE İZİN VERMEDİK"

    EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vatanımızı parçalamak, milletimizi bölmek  isteyen hainlere izin vermedik, vermeyeceğiz. İnançlı ve kararlı mücadelemiz son terörist yok edilene kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.

    Paylaşımda Türk bayrağı grafiği ile Hatay ve İskenderun etiketleri de kullanıldı.

    Emniyet Genel Müdürlüğünden İskenderun daki patlamayla ilgili paylaşım #1

    Görüş Bildir