Emniyet Genel Müdürlüğü'nden PÖH'ün 40'ncı yılına özel video Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın 40'ncı yılına özel hazırlanan video, "Durmayız, yorulmayız, pes etmeyiz" notuyla paylaşıldı.

Türk Polis Teşkilatı bünyesinde görev alan Polis Özel Harekat (PÖH), terörle mücadelede veya meskun mahal operasyonlarında zorlu bir görev üstleniyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarılı operasyonlara imza atan PÖH, zorlu coğrafyalarda vatandaşın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sağlamak adına büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Terör örgütlerinin gerçekleştirdiği silahlı eylemler ile eylemleri yapan teröristleri etkisiz hale getirmek, kaçırılan uçak, gemi, tren vb. her türlü ulaşım araçlarını kurtarma operasyonları yapmak, faillerini etkisiz hale getirmek, rehin alınmış şahısları kurtarma operasyonları yapmak gibi birçok konuda faaliyetler gerçekleştiren PÖH, bugün 40 yaşında.

"Durmayız, yorulmayız, pes etmeyiz"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de bugüne özel bir video yayınladı.

Çekimleri birçok ilde gerçekleştirilen video, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.

EGM paylaşıma, "Durmayız... Yorulmayız... Pes etmeyiz... Polis Özel Harekat 40 yaşında." notunu düştü.

Gazi komiser seslendirdi

Çekimleri; Van, Hakkari, Batman, Trabzon, Rize, Antalya, İstanbul ve Ankara’da Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen video, teröristlerin saldırısı sonucu gazi olan komiser Koray Tunçel tarafından seslendirildi.