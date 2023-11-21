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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin yeni kadro açıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin yeni kadro açıldı Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilecek.