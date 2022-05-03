Petrol
105.69
-1.76%
Euro
15.60
-0.34%
Dolar
14.82
-0.37%
Altın
891.77
0.07%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
578.494
-1.77%
BTXN Coin
15.89
-5.36%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan kahraman şehit Fethi Sekin’in babasına ziyaret

    Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kahraman şehit Fethi Sekin’in babası Zeki Sekin’i ziyaret etti.
    • 03.05.2022 - 18:58
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 19:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan kahraman şehit Fethi Sekin’in babasına ziyaret

    Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen ve şehit olan Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti.

    "Rabbim bizleri şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin"

    İHA'nın aktardığına göre paylaşımda bulunan Aktaş, “Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in baba evini ziyaret ederek bayramlaştık. Tedavisi devam eden Zeki amcamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ülkemiz için canından geçen aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri. Rabbim bizleri şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin” dedi.

    Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan kahraman şehit Fethi Sekin’in babasına ziyaret #1

    Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan kahraman şehit Fethi Sekin’in babasına ziyaret #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Edirne'de kanola ekim alanı 9 kat arttı
    Ekonomi

    Edirne'de kanola ekim alanı 9 kat arttı

    Perşembe ve cuma okul var mı, yok mu? 5-6 Mayıs'ta okullar...
    Eğitim

    Perşembe ve cuma okul var mı, yok mu? 5-6 Mayıs'ta okullar...

    Görüş Bildir