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AA & Ensonhaber

Dünya 2025 yılına girerken, Türkiye'de de yeni yılın heyecanı yaşanıyor. Vatandaşların yeni yılı evlerinde, sokaklarda, caddelerde ve meydanlarda rahatça karşılamaları için güvenlik güçleri, bugün de 7/24 görevde.

"KAHRAMANLARIMIZ, DAİMA GÖREV BAŞINDA"

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İyi seneler Türkiye, hoş geldin 2025. Aziz vatanın teminatı kahramanlarımız, 2025 yılında da sizlerin huzur ve güvenliği için daima görev başında." ifadelerini kullandı.