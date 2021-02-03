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    Emniyet, gözaltına alınan başörtülü öğrencinin görüntülerini paylaştı

    Emniyet, gözaltına alınan başörtülü öğrencinin görüntülerini paylaştı

    Eylemlerdeki gözaltı sırasında başının açıldığını ve yerlerde sürüklendiğini öne süren öğrencinin görüntüleri ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 15:01
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    Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal'ın, polis ekiplerince başörtüsünün açıldığı ve yerlerde sürüklendiği iddia edilmişti.

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter üzerinden öğrenci Şeyma Altundal'ın gözaltına alındığı ana ait görüntüleri yayınlayarak iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

    "YALANLA DA MÜCADELE EDİLİYOR"

    Emniyet paylaşımda, “Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor." ifadesine yer verdi.

    Emniyet, gözaltına alınan başörtülü öğrencinin görüntülerini paylaştı

    Emniyet, gözaltına alınan başörtülü öğrencinin görüntülerini paylaştı #1

    Emniyet, gözaltına alınan başörtülü öğrencinin görüntülerini paylaştı #2

    Emniyet, gözaltına alınan başörtülü öğrencinin görüntülerini paylaştı #3

    Emniyet, gözaltına alınan başörtülü öğrencinin görüntülerini paylaştı #4

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