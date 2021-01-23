Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Uygulamada 5 bin 747 metruk bina, 27 bin 719 umuma açık iş yeri, 192 bin 364 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 402 kişi yakalandı.

1 AVM, 21 işletme ve 1471 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...