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    Emniyet personelleri, 10 yıl süreyle branşlarından ayrılamayacak

    Bugün açıklanan resmi karar ile Emniyet personellerinin, 10 yıl dolmadan branşından ayrılması durumu ortadan kalktı.
    • AA
    • 26.05.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 10:51
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    Emniyet personelleri, 10 yıl süreyle branşlarından ayrılamayacak

    Bugün yayınlanan Resmi Gazete ile Emniyet'teki branş yönetmeliğine yönelik değişikliklere gidildi.

    "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Yeni kararla birlikte belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak.

    KALAN SÜRE ÇEVİK KUVVETTE TAMAMLANACAK

    10 yıl dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlayacak.

    ÇEVİK KUVVET SONRASI 6 YILDA GENEL HİZMET KADROSUNA AKTARIM

    Çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl çalışan personel, 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa dahi genel hizmet kadrosuna aktarılacak.

    Emniyet personelleri, 10 yıl süreyle branşlarından ayrılamayacak #1

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