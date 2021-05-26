Emniyet personelleri, 10 yıl süreyle branşlarından ayrılamayacak

Bugün açıklanan resmi karar ile Emniyet personellerinin, 10 yıl dolmadan branşından ayrılması durumu ortadan kalktı.

Bugün yayınlanan Resmi Gazete ile Emniyet'teki branş yönetmeliğine yönelik değişikliklere gidildi.

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeni kararla birlikte belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak.

KALAN SÜRE ÇEVİK KUVVETTE TAMAMLANACAK

10 yıl dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlayacak.

ÇEVİK KUVVET SONRASI 6 YILDA GENEL HİZMET KADROSUNA AKTARIM

Çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl çalışan personel, 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa dahi genel hizmet kadrosuna aktarılacak.