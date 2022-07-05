Emniyet, Sarallar operasyonunda ünlü isimleri çağırdı

Aylin Coşkun ve Necati Şaşmaz gibi isimlerin, soruşturma kapsamında emniyete çağrıldığı ortaya çıktı.

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Geçtiğimiz ay İstanbul merkezli çok sayıda şehirde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 119 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler için ikinci kez uzatma talebi

Gözaltına alınan söz konusu şüpheliler için ikinci kez uzatma talep edildi. Soruşturma kapsamında bazı ünlüler de emniyete çağrıldı.

Emniyete çağırılan ünlü isimler

DHA'nın aktardığına göre, emniyete çağırılan ünlü isimler arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimler yer alıyor.

Operasyonun ayrıntıları

28 Haziran saat 05.00’te, İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Ele geçirilenler

İlyas Saral ve Erdal Acar’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Aramalarda; 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, 1000 adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirilmişti.