Emniyet teşkilatına 10 bin polis alınacak! Duyurular İçişleri Bakanlığı'ndan yapılacak Ali Yerlikaya, 10 bin yeni polis alımı için yakında duyuru yapılacağını müjdelerken, POMEM'den mezun olan bir polis memuru ocak ayında gelecek toplu sözleşme ve enflasyon farkları ile birlikte 42 bin TL maaşla görev yapmaya başlayacak.

ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 seçimlerinin hemen ardından göreve geldikten sonra tempolu bir mesaiye başladı.

İllegal yapı ve terör örgütlerine karşı art arda düzenlenen operasyonlarla dikkat çeken Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek, göreve geldikten sonra geçen 180 günde yapılan operasyonları anlattı.

10 bin yeni polis alınacak

Burada icra edilen görevler, çökertilen çeteler, ele geçirilen materyaller ve bakanlığın güvenlik özelinde hedeflerine değinen Yerlikaya, polis teşkilatına ilişkin de bilgi verdi.

Bu kapsamda bir de müjde veren Bakan Yerlikaya, teşkilata yapılacak alım sayısını duyurdu.

Yerlikaya, "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Böylelikle, polis olma hayali kuran gençler için fırsat kapısı aralanmış oldu.

Polis olmak için aranacak şartlar

Peki polis olmak için hangi şartları karşılamak gerekiyor...

Söz konusu şartlar, İçişleri Bakanlığı'nın başvuru takvimiyle birlikte açıklanacak.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da her yıl yapılan alımlar şartlar hakkında ipucu veriyor.

İşte geçmiş yıllarda polis adaylarında aranan şartlar:

1- T.C. vatandaşı olmak.

2- Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3- KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

Bir önceki yıl yapılan alımda istenen KPSS dereceleri: Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

4-Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az yüzde 80'ini almış olmak.

Bir önceki yıl yapılan alımda şehit yakınları ve vazife malulü eş ve çocukları için özel şartlar: Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

5- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

Polis memuru maaşı 42 bin TL olacak

Şartları karşılayan adaylar, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri'nde (POMEM) eğitim sürecine başlayacak.

Süreci tamamlayan adaylar ülkenin çeşitli bölgelerinde göreve atanacak.

Bu kapsamda göreve başlayacak polisler 30 bin TL maaşla görev yapacak.

Halihazırda bir polis memuru ortalama 29 bin 525 lira, bir başkomiser 32 bin 626 lira maaş alıyor.

Bu maaşlar enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte ocak ayı itibarıyla artacak.

Bu kapsamda başkomiser maaşı 46 bin 540,98 liraya, polis memuru maaşı 42 bin 117,41 liraya çıkacak.