Emniyet Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünde, şehit polisler dualarla anıldı

Şehit polisler Hacı Bayram Veli Cami'sinde, Bakan Soylu'nun da katılımı ile dualarla anılırken, Cebeci Polis Şehitliği'nde de emniyet mensupları şehit aileleri ile bir araya geldi.

Emniyet Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünde, vatani görevlerini yaparken şehit düşen polisler unutulmadı.

Şehit polisler, cuma namazının ardından Hacı Bayram Veli Cami’sinde düzenlenen mevlit ile dualar ile anıldı.

Mevlide İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve üst düzey emniyet yetkilileri katıldı.

Bakan Soylu burada, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Yapılan duaların ardından, cami çıkışında vatandaşlara gül suyu ile lokumlar ikram edildi.

Şehit aileleri ve emniyet mensupları, şehitlerini andı

Cebeci Polis Şehitliği'nde de şehitleri anma etkinliği vardı.

Buradaki törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, emniyet genel müdür yardımcıları, daire başkanları, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile şehit yakınları ve çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Aktaş'ın şehitlik anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören mangasının saygı atışı ardından Aktaş, anı defterini imzaladı.

Aktaş, şehitlerden aldıkları ilham ve cesaretle şanlı bayrağın gölgesi altında millete hizmet etmenin onur ve gurunu yaşadıklarını belirtti.

“Ebediyete kadar yaşayacak kahramanlıklarınız, devletimizin temel dayanağı ve en güçlü teminatıdır”

Aktaş, şehitlerin bıraktığı emanete kanlarının son damlasına kadar sahip çıkacaklarını, tarihin her döneminde küllerinden doğan Türk milletine ve şehitlere layık olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Böyle eşsiz bir medeniyete, şanlı bir tarihe sahip olmanın şuuruyla hareket eden Emniyet Teşkilatı'mız, arkasına aldığı 177 yılın birikimi ve tecrübesiyle polis yıldızı üzerindeki etik değerleri rehber edinmekte ve azimle yoluna devam etmektedir. Bu yolda en büyük manevi gücümüz sizlersiniz. Ebediyete kadar yaşayacak kahramanlıklarınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin temel dayanağı ve en güçlü teminatıdır.

“Bizlere emanet olan kıymetli ailelerinizi gözümüz gibi koruyacağız”

177 yıldır devletimizin bekasını milletimizin huzur ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutan ve bu uğurda canını ve kanını vermekten çekinmeyen Türk Polis Teşkilatı'mızın her bir mensubu, bütün şer odaklarına karşı mücadelesine canla başla devam edecek ve sizler gibi bu uğurda şehit olmayı şeref sayacaktır.





Peygamber Efendimize komşu olarak uğurladığımız sizlerin aziz hatıralarını saygı ve gururla yaşatacak, bizlere emanet olan kıymetli ailelerinizi gözümüz gibi koruyacak ve tarihin altın sayfalarına geçen mücadelelerinizi gelecek nesillere anlatmayı görev sayacağız.

177. yıl dönümümüz vesilesiyle bir kez daha aziz hatıralarınız önünde saygı ve hürmetle eğiliyoruz. Allah bizleri sizlere mahcup etmesin."