Emniyet ve jandarmanın operasyonlarıyla bu yıl 1 milyon 20 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi

Emniyet ve jandarmanın operasyonlarıyla bu yıl 1 milyon 20 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi

Güvenlik güçleri, bu yıl 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirdi. İçişleri Bakanlığı, son sahte içki ölümlerinden sorumlu 40 şahsın tutuklandığını söyledi.

Emniyet ve jandarmanın sahte içki üreticilerine ve tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Sahte/kaçak içki üretimine ve dağıtımına müsaade etmeyen güvenlik güçleri, bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, 5-23 Ekim'deki operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte içkiye el koydu.

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı, son günlerde meydana gelen sahte içkiden kaynaklı ölümlerle ilgili yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi.

YÜZEY TEMİZLEYİCİDEN ALKOL ÜRETİLDİ

Sahte içkilerin marketlerde satılan yüzey temizleyicilerden ve metanol oranı yüksek etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edildi.