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- Emniyet ve MİT'ten Ankara'da FETÖ operasyonu
Emniyet ve MİT'ten Ankara'da FETÖ operasyonu
MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün gaybubet olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
- AA & Ensonhaber
- 06.11.2020 - 10:04
- Güncelleme : 06.11.2020 - 10:38
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve MİT’in ortaklaşa çalışması sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının saklandığı ve örgüte ait gaybubet evi olduğu tespit edilen eve operasyon düzenlendi.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında başka il Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında soruşturma yürütülen 3’ü ByLock kullanıcısı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada,155 euro, 200 dolar, 9 gram altın, 2 adet çeyrek altın ele geçiridi.