Emniyet ve MİT'ten Ankara'da FETÖ operasyonu

Emniyet ve MİT'ten Ankara'da FETÖ operasyonu

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün gaybubet olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve MİT’in ortaklaşa çalışması sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının saklandığı ve örgüte ait gaybubet evi olduğu tespit edilen eve operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında başka il Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında soruşturma yürütülen 3’ü ByLock kullanıcısı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada,155 euro, 200 dolar, 9 gram altın, 2 adet çeyrek altın ele geçiridi.