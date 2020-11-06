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    Emniyet ve MİT'ten Ankara'da FETÖ operasyonu

    MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün gaybubet olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.11.2020 - 10:04
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 10:38
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    Emniyet ve MİT'ten Ankara'da FETÖ operasyonu

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve MİT’in ortaklaşa çalışması sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının saklandığı ve örgüte ait gaybubet evi olduğu tespit edilen eve operasyon düzenlendi.

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyon kapsamında başka il Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında soruşturma yürütülen 3’ü ByLock kullanıcısı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Adreste yapılan aramada,155 euro, 200 dolar, 9 gram altın, 2 adet çeyrek altın ele geçiridi.

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