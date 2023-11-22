Emniyet 'vergi ve icra borcu ödeme' içerikli iletilere karşı uyardı Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden kendilerine gelen "Vergi/icra borcunuz vardır, son ödeme günü" şeklindeki linklere tıklandığında dolandırıcıların ağına düşüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları bu konuda uyarıp, borç sorgulamasının gerçekte nereden yapılması gerektiğine dair bilgi verdi.

AA

İnternet dolandıcıları, hemen her alanda vatandaşların üzerinde panik yaratarak, o anda dikkatlerinin dağılarak gönderdikleri linke tıklamalarını sağlayarak amaçlarına ulaşıyor.

İnternetten gönderilen linklere tıklandığında kişisel bilgilere ulaşan ve haksız kazanç sağlanan dolandırıcılık faaliyetleri arttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da sosyal medya uygulamaları üzerinden gelebilecek vergi veya icra borcu sorgulama ve ödeme içerikli asılsız iletilere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

Vergi/icra borcu sorgulama ve ödeme içerikli sahte linklere dikkat. Sosyal medya ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelebilecek asılsız içeriklere itibar etmeyin.

"Ceza ödeme, ceza sorgulama" ifadeleri tuzak olabilir

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın paylaşımında şu değerlendirmeye yer verildi:



Kaynağını bilmediğiniz mesaj içeriklerinde 'ceza ödeme, ceza sorgulama' benzeri ifadelerle iletilen sahte bağlantılara karşı duyarlı olun. 'Vergi/icra borcunuz vardır, son ödeme günü' şeklinde ifadelerle panik ve endişe oluşturmayı amaçlayan asılsız içeriklere itibar etmeyin. Teyit edemediğiniz kaynaklardan gelen mesaj ve e-posta içeriklerindeki şüpheli bağlantılara tıklamayın. Bu ve benzeri işlemlerinizi ilgili kurumlara ait resmi uygulama ve internet sitelerini ya da e-Devlet hizmet kapısını kullanarak takip edin.

Doğru borç sorgulama linki:

Paylaşımda ayrıca, vatandaşların, vergi veya icra borçlarını "turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu" üzerinden ödeyebilecekleri hatırlatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)