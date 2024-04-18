Emniyet verilerini paylaşan 'Bombacı Mülayim' ve 2 polis adliyede Bitlis Emniyet Müdürü hakkında asılsız bilgiler paylaşan şahıs ve kendisine bilgi aktaran 2 polis memuru yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA

Emniyete yönelik asılsız bilgi paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerinin sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden paylaşılması üzerine 5 gün önce çalışma başlatıldı.

Bitlis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımların, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. tarafından ‘BombacıMülayim01’ adıyla açılan hesaptan yapıldığını belirledi.

Trabzon'da yakalandı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda V.K., 3 gün önce görev yaptığı Trabzon'da yakalanarak Terörle Mücadele Kanunu'nun 6’ncı maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu'nun 136’ncı maddesi (kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alınarak Bitlis'e getirildi.

Birçok mağdur tespit edildi

Polis memuru V.K.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlendiği belirlendi.

V.K.’nin ayrıca hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun da bulunduğu tespit edildi.

3 kişi gözaltına alındı

V.K.'ye Bitlis'te asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen polis memurları S.B. ve O.Z. de çarşamba günü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan polis memurları V.K., S.B. ve O.Z., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında bugün Bitlis Adliyesi'ne getirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)