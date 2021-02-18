Emniyet'in envanterine katılan ATAK helikopteri için tören düzenlendi

Emniyet'in envanterine katılan ATAK helikopteri için tören düzenlendi

Polis teşkilatının hizmetine sunulan helikopter için karşılama töreni yapıldı.

Yerli ve milli üretim ATAK helikopterlerinin teslimatı hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, söz konusu heliktopterin Faz-2 versiyonundaki teslimat yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuyla ilgili "ATAK ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun." dedi.

ATAK İÇİN SU TAKI TÖRENİ

Polis teşkilatına teslim edilen Atak helikopteri "su takı" töreniyle karşılandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından, "ATAK'a 'hoş geldin' dedik... 1981'de envantere katılan ilk helikopterimiz de kardeşini gururla karşıladı." ifadeleriyle birlikte su takı törenine ilişkin video da paylaşıldı.

Emniyet'in envanterine katılan ATAK helikopteri için tören düzenlendi ViDEO

ATAK HELİKOPTERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ