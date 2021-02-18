- Haberler
- Gündem Haberleri
- Emniyet'in envanterine katılan ATAK helikopteri için tören düzenlendi
Emniyet'in envanterine katılan ATAK helikopteri için tören düzenlendi
Polis teşkilatının hizmetine sunulan helikopter için karşılama töreni yapıldı.
- AA & Ensonhaber
- 18.02.2021 - 15:42
- Güncelleme : 18.02.2021 - 15:47
Yerli ve milli üretim ATAK helikopterlerinin teslimatı hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, söz konusu heliktopterin Faz-2 versiyonundaki teslimat yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuyla ilgili "ATAK ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun." dedi.
ATAK İÇİN SU TAKI TÖRENİ
Polis teşkilatına teslim edilen Atak helikopteri "su takı" töreniyle karşılandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından, "ATAK'a 'hoş geldin' dedik... 1981'de envantere katılan ilk helikopterimiz de kardeşini gururla karşıladı." ifadeleriyle birlikte su takı törenine ilişkin video da paylaşıldı.
Emniyet'in envanterine katılan ATAK helikopteri için tören düzenlendi ViDEO
ATAK HELİKOPTERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Uzunluk: 12.50 metre
- Yükseklik: 3.40 metre
- Rotor çapı: 11.90 metre
- Maksimum seyir hızı: 145 knot (269 kilometre/s)
- Azami servis irtifası: 20.000 ft (6096 metre)
- Görev yüklü irtifası: 10.000 ft (3048 metre)
- Maksimum havada kalma süresi: 3 saat
- Maksimum uçuş menzili: 303 nm (561 kilometre)
- Motor: LHTEC-CTS800-400A
- Görüntüleme sistemi: 360° 20 kilometre (tespit)