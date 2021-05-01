Emniyet'in görüntü genelgesine CHP'den itiraz

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, polis ekiplerinin görev başında görüntülenmesi halinde adli işlem yapılmasını istemesine ilk karşı çıkan parti CHP oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü yayınladığı son genelge ile; görev başındaki personellerin görüntülenmesi durumunda adli işlem yapılmasını istedi.

Yayınlanan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği", ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği ifade edilrek bu tür girişimler yasaklandı.

Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" denildi.

Konuyla ilgili CHP'den açıklama geldi.

CHP: POLİSİN ÖZEL HAYATI YOKTUR

Ana muhalefet partisi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesine karşı çıkarak polisin görev başında özel hayatının olmadığını savundu.

Genelgeye dair açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Polis görev yaparken özel hayatı yoktur, kimseyi kandırmaya çalışmasınlar. Basın mensupları böyle bir sansürü kabul etmek zorunda değil, kolluk kuvvetleri böyle bir engelleme yaptıkları takdirde suç oluşturur. Kolluk kuvvetlerden birinin bir vatandaşa kötü muamele yapması ve bunun sosyal medyada yayınlanması özel hayatın gizliliği değil suçun ihbarıdır. Vatandaşlar gördükleri hukuksuzluğu tespit ve bildirmekle görevlidir." dedi.