Emniyet'te FETÖ operasyonu: 445 kişi açığa alındı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aktif görevde olan ve FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 445 emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

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Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile zorlu mücadelesi sürüyor.

Milli iradeye kasteden FETÖ de o örgütlerin başında geliyor.

Bu mücadelede emniyette yuvalanan FETÖ yapılanmalarını deşifre etmek ve temizlemek en önemli adımlardan biri.

445 emniyet mensubu açığa alındı

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aktif görevde olan ve FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 445 emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

"Mücadelemizi durmadan sürdüreceğiz"

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: