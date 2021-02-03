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    Emniyet'ten Boğaziçi protestolarında gözaltına alınanlar hakkında açıklama

    Emniyet'ten Boğaziçi protestolarında gözaltına alınanlar hakkında açıklama

    Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek protestolar düzenleyen gruplara yönelik müdahalelerde gözaltına alınanların çoğu, terör örgütleriyle bağlantılı çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 00:15
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 00:25
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    Mehmet Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması sonrası patlak veren protestolar, terör örgütlerini de harekete geçirdi.

    Öğrencilerden çok terör örgütü sempatizanlarının boy gösterdiği, Emniyet'in gözaltına alınanlarla ilgili yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı.

    Emniyet'ten Boğaziçi protestolarında gözaltına alınanlar hakkında açıklama-Video

    79 KİŞİNİN TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI VAR

    Yakalanan 159 şüpheli kişiden

    19 kişi DHKP-C terör örgütüyle alakalı,

    23 kişi MLKP terör örgütüyle alakalı,

    9 kişi PKK terör örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı belirtildi.

    Ayrıca;

    15 kişi DHKP-C silahlı terör örgütüyle

    17 kişi MLKP silahlı terör örgütüyle

    13 kişi PKK silahlı terör örgütüyle

    12 kişi THKP/C Dev Yol terör örgütüyle

    4 kişi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle

    7 kişi Anarşistler isimli oluşum ile

    8 kişi TKP/KIVILCIM isimli oluşum ile

    3 kişi SYKP isimli oluşum ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

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