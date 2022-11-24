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    Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

    EGM, son dönemde dolandırıcılık ve zararlı yazılım amacıyla vatandaşların mail adreslerine gönderilen e-postalara karşı uyarıda bulundu.
    • 24.11.2022 - 19:01
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    Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM), "mariambamba343@gmail.com" ve "charlenek046@gmail.com" adreslerinden yollanan e-postaların zararlı yazılım içerdiği uyarısı yapıldı.

    EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yapıldığı belirtildi.

    "Bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir"

    Emniyet Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

    "Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı olmayan 'mariambamba343@gmail.com' ve 'charlenek046@gmail.com' e-posta adreslerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve Europol'den gönderildiği izlenimi verilerek, Sayın İçişleri Bakanımızın ismini de kullanarak dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiş, örnek görselleri aşağıda paylaşılmıştır. Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

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