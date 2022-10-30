Emniyet’ten HDP’lilerin asılsız iddialarına sert tepki

HDP'lilerin Cizre'deki gösterilerinde polislerin mermi attığı iddiası Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çürütüldü. Yapılan açıklamada, teşkilatımız yeni bir iftira ile karşı karşıya denildi.

HDP, Cizre Belediyesi’ne kayyum atanmasının yıldönümü nedeniyle yaptığı gösteri sırasında Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş’e polis tarafından mermi çekirdeği fırlatıldığı iddiasında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden asılsız iddialara sert tepki geldi.

"Yeni bir iftira ile karşı karşıyayız"

Terörle mücadelede başarılı operasyonlara imza atan teşkilatımız yeni bir iftira altında diye paylaşılan açıklamada, "Hakkında Anayasa Mahkemesi'nde, "üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladığı" gerekçesiyle kapatma davası açılan partinin yeni bir iftirası ile karşı karşıya... Bu defa ileri sürülen ama gerçeklerle örtüşmeyen iddia; 'HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş’e polis tarafından mermi çekirdeği atıldığı' yönünde." denildi.

Açıklamanın devamında iddia edilen olay, 29.10.2022 günü saat 13.30’da Cizre Belediyesine kayyum görevlendirilmesinin yıldönümü nedeniyle HDP Cizre ilçe binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildiği sırada meydana geldiği aktarıldı.

"İnceleme yapılmak istenmesine rağmen ısrarla teslim edilmedi"

HDP Cizre İlçe Başkanı Mesut Nart'ın bir cismi yerden alarak, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş’e verdiği görüldü denilen açıklamada, "Gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla cismin teslim edilmesi istenmesine rağmen ısrarla teslim edilmemiştir." vurgusu geldi.





Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Personelimizden atılması teknik olarak mümkün değildir"

Basın açıklamasına ilişkin görseller incelendiğinde, bahse konu cismin iddiaların aksine bir personelimiz tarafından gruba atılmasının teknik olarak mümkün olmadığı gayet açıktır.

Hasan Özgüneş'e isabet eden mermi çekirdeğinin, personelimiz tarafından atıldığını ileri sürmek fizik kurallarını tersine işletmek anlamına gelmektedir. Grubun arkasında bulunan personelimizin eliyle attığı varsayılan merminin yaklaşık 10 metre uzaklıkta, grubun önünde bulunan Hasan Özgüneş’in karın bölgesine isabet etmesinin ihtimal dışı olduğu açık ve nettir.





"Cismin yukardan düştüğü görülmüştür"

Yine olay anına ilişkin görseller üzerinde yapılan analizde; Özgüneş'in karnına isabet eden cismin, grubun ön tarafından geldiği ve yukarıdan düştüğü görülmektedir. İncelemede, cismin tabanca mermi çekirdeği olduğu, mermi çekirdeği üzerindeki yiv setlerin düz çizgi şeklinde olması nedeniyle namlusu değiştirilmiş bir tabancadan atıldığı, mermi çekirdeğinin burun kısmındaki ezilmenin az ve yaklaşık 45 derece açı oluşturmasından dolayı yorgun mermi çekirdeği olduğu değerlendirilmektedir.

"Soruşturma devam ediyor"

Görseller üzerindeki inceleme, HDP milletvekiline mermi çekirdeği attığı dezenformasyonunun öznesi haline getirilmeye çalışılan personelimizin, kendisine ait çevik kuvvet kalkanı üzerinde bulunan şeffaf renkli jelatini kazıdıktan sonra sağ el başparmağı ile yere doğru attığını ortaya koymaktadır. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat da devam etmektedir.