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    Emniyetten sokağa çıkma yasağı ile ilgili 'sahte genelge' uyarısı

    Emniyetten sokağa çıkma yasağı ile ilgili 'sahte genelge' uyarısı

    Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiası içeren 'Genelge' başlıklı belgelerin sahte olduğunu açıkladı.
    • AA
    • 28.11.2020 - 23:18
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 23:21
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    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, "Genelge" başlıklı belgelerin paylaşıldığı kaydedildi.

    "SALGINLA İLGİLİ SAHTE BELGELERE İTİBAR ETMEYİN"

    Bu belgelerin sahte olduğu belirtilen açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili alınacak tüm tedbirlerin resmi kanallar vasıtasıyla duyurulduğuna işaret edildi.

    Açıklamada, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

    Emniyetten sokağa çıkma yasağı ile ilgili sahte genelge uyarısı #1

    Emniyetten sokağa çıkma yasağı ile ilgili sahte genelge uyarısı #2

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