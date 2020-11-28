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Emniyetten sokağa çıkma yasağı ile ilgili 'sahte genelge' uyarısı

Emniyetten sokağa çıkma yasağı ile ilgili 'sahte genelge' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiası içeren 'Genelge' başlıklı belgelerin sahte olduğunu açıkladı.